【京東9618】劉強東據傳怒批京東高層「騙子」：拿PPT和假大空詞匯忽悠自己

京東 （09618） （美：JD）創辦人劉強東據傳11月曾開高層會議，怒批部分高層用投影片、假大空的詞匯「忽悠」他。內地傳媒引述消息人士指，該場近4小時的管理培訓會議，劉強東當着所有高層面多次使用「騙子」一詞，並指：「拿PPT（投影片）和假大空詞匯忽悠自己的人就是騙子。」

消息人士透露，劉強東在會上點出他認為對自己說真話的高層，他舉例說在一次京東零售戰略會上，「整個京東零售，只有1.5個人在會上說真話、提問題。0.5是繆欽（京東集團副總裁、京東生活服務事業群總裁），1是姚彥中（京東集團副總裁、京東大商超全渠道事業群總裁）」。

「京東零售只有1.5個人在會上說真話」

文章引述消息人士指，「有人拿美好的詞匯和PPT給老劉洗腦，但最終執行出來和目標差距太大了。洗腦不是一次，而是多次，或者說持續洗腦」，劉強東過去3年對兄弟們給予前所未有的耐心和信任，「放權的氛圍自京東1998年創立以來是沒有的。一些兄弟辜負了老劉的信任」。

消息人士表示，讓劉感到不對勁的地方包括：一，在今年特殊的市場壓力環境下，一些業務線的動作「違背的商業常識」；其二，有一些內外部的「真話」被捅到了劉強東那方。而觸動劉強東內心神經線是京東的服務以及產品價格競爭力。據指，劉強東稱：「如果你沒有反思價格，一味跟我抱怨流量，那你應該去反思，以後誰都別跟我提流量。不是流量少了，是你的價格不足以吸引人！」

消息又指，劉強東曾多次向員工談及沃爾瑪（美：WMT）案例：「沃爾瑪的毛利比夫妻老婆店要低，所以沃爾瑪成功了。」

消息料劉強東明年或參與更多事務

文章提到，在10月京東集團副總裁、家電事業部總裁謝帆的一封匯報郵件中，劉強東少見地回覆並群回所有高層。劉強東當時直言「很多兄弟夜郎自大、沾沾自喜」，還聲稱「這樣下去早晚會成為第二個蘇寧」。劉強東今年4月卸任京東集團執行長（CEO），但接近劉強東等高層的消息認為，「2023年老劉有可能會參與更多的日常工作」。

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編輯：胡學能