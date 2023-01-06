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【中港通關】復星：即日起可自費接種復必泰　港府：不會為短期來港非香港居民免費接種

Hot Talk 17:14 2023/01/06

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【中港通關】復星：内地人即日起可預約來港　自費接種復必泰二價疫苗

復星醫藥 （02196） 旗下復星健康宣布，即日起，為香港地區的私營醫療體系供應「復必泰」二價疫苗，有需要人士可在提供复必泰二價疫苗的診所或醫療機構進行自費接種。

復星稱，可透過線上平台預約來港接種「復必泰」二價疫苗，或透過京東APP搜索「復必泰加強針」、支付寶App搜索「阿里健康疫苗」，即可來港自費接種疫苗。線上平台顯示，「復必泰」二價疫苗收費299元人民幣，折合約341元港幣。

港府於去年12月27日舉行發布會，公布取消絕大部分社交距離措施，醫衛局局長盧寵茂強調，港府不會為短期來港的非香港居民免費接種新冠疫苗，但私營市場屬於獨立營運。

【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

 

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編輯：伍鍵文

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