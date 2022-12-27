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俄財長料明年預算財赤恐加劇 油價上限或影響出口收益

環球社會熱點 17:20 2022/12/27

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西方國家早前宣布，把俄羅斯石油價格上限定為每桶60美元，俄國亦表明不接受並揚言會減產。俄羅斯財長西盧安諾夫日前表示，受俄油價格上限影響，俄羅斯出口收益或受影響，2023年的財政預算赤字有可能超越預期。

歐盟就天然氣價格上限達共識 最快明年初生效 【下一頁】

西盧安諾夫（Anton Siluanov）周二（27日）指出，如果出口收益低於預期，明年財政預算赤字可能較原來估計佔國內生產總值（GDP）2%多。西盧安諾夫指明年的風險將是價格及限制。

由於部分國家選擇避開與俄羅斯的能源交易，西盧安諾夫相信明年的出口量有可能減少，但表明俄羅斯正尋求新市場，此舉將決定來年俄國的出口收入。

西盧安諾夫亦強調，受俄羅斯石油價格上限影響的國家將是實施措施的國家，直指他們將沒有能源供應。西盧安諾夫不諱言，能源運輸成本會上升，隨之優惠亦會作出調整。

【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡 【下一頁】

俄羅斯上周已表明，對其原油及精煉產品設定價格上限可能導致明年初減產5至7%。但西盧安諾夫承諾，政府會遵守開支諾言，稱可能需要依賴借貸市場及「未雨綢繆基金」（rainy day fund）。

西盧安諾夫指自俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」開始後，宏觀經濟狀況已改變，通脹上升，政府需要大量資源援助俄羅斯家庭。

副總理諾瓦克（Alexander Novak）周日（25日）亦向官媒塔斯社透露，俄羅斯準備恢復經亞馬爾-歐洲（Yamal-Europe）管道向歐洲供應天然氣。諾瓦克指歐洲市場仍然重要，加上當地天然氣供應持續短缺，俄方有能力恢復供應。

諾瓦克亦稱俄羅斯正與土耳其商討，在當地建立天然氣中心後增加供應量。諾瓦克預計，今年向歐洲提供的液化天然氣增加至210億立方米。

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責任編輯：吳漢培

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