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【券商點睇】中金維持攜程「跑贏行業」 出境遊為業績修復重要驅動力

股樓投資 17:04 2022/12/27

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中金認為，出境遊為攜程集團（09961）業績修復的重要驅動力，而出境遊復甦需要幾個條件，包括入境隔離政策的進一步放寬、熔斷政策的調整帶來的航班運力端的恢復、以及護照簽發、簽證辦理回歸常態化。近日內地亦大幅放寬出行，取消入境隔離等措施。該行維持其「跑贏行業」評級，目標價334.9元。

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

該行指，10至11月中旬間，國內的機票、酒店行業數據有所回落。在防疫放寬的舉措密集出台後，出行需求短期反彈。隨著疫情影響減小，以北京遊客對三亞的旅遊熱情為例，據攜程數據顯示，12月12至18日，北京至三亞機票預訂量同比增長46%，酒店預訂量同比增長30%。攜程預計2023年元旦跨省遊佔比近六成，同比2022年元旦增長34%。

 

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股，請按【見下頁

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該行認為，從旅遊結構來看，一方面公司或憑藉長途遊的競爭實力在行業復甦過程中實現大幅反彈，另外一方面短途遊的需求有望延續，或會持續為公司帶來增量成長。該行預計居民出行意願短期偏保守，且長途出行恢復或滯後於本地消費，因此今年第四季和明年一季國內業務反彈力度有限，但明年第二季的國內業務有望伴隨清明和五一小長假逐漸回暖，到第三季暑期出行有望為業績大幅復甦創造環境。

 

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

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撰文：鄭昊彤

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疫情 目標價 港股 攜程集團－S（09961）

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