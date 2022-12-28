Kim Kardashian受訪落淚 認與前夫共育4兒好困難

美國名媛Kim Kardashian與饒舌歌手Kanye West去年離婚，雙方會共同撫養育有4名子女。Kim Kardashian近日接受採訪，首次提及離婚後的育兒生活。Kim Kardashian落淚承認，和Kanye West共同撫養子女非常困難。Kanye West近期陷入一系列的爭議事件，Kim Kardashian表示正努力保護子女免受影響。

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現年42歲的Kim Kardashian接受電台主持人Angie Martinez主持的博客節目IRL訪問，節目於周一（26日）播出。期間談及和Kanye West共同撫養子女的感受，Kim Kardashian表示，正努力保護子女免受對方相關爭議帶來的影響。

Kim Kardashian亦將Kanye West和父親Robert Kardashian作比較，指自己曾擁有最好的父親，擁有最美好的回憶和經歷，亦希望子女能夠擁有。她更一度激動落淚，甚至爆粗表示，與Kanye West共同撫養子女真的非常困難（really f***ing hard）。

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Kim Kardashian承認，自己為了子女曾經保護Kanye West，未來亦會繼續保護對方。她透露，子女並不知道外界發生的事情，雖然明白始終有日他們會知道，但之前將盡一切努力保密。Kim Kardashian更指，她會不斷讓學校老師複述，子女在校內的經歷。

Kim Kardashian強調一切值得，若子女仍然希望聽Kanye West的音樂，不管外界發生甚麼事情，自己會面帶笑容地播放Kanye West的音樂，並和子女一同唱歌，假裝無事發生。她指，子女將會在很多年後感謝自己，未有公開批評父親。

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責任編輯：李俊儀