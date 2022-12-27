【美股焦點】科技股今年暴跌！ Wedbush分析師：明年有望反彈20%

Wedbush分析師Dan Ives在報告中表示，科技股經歷今年暴跌後，將有望在明年年大幅反彈近20%，其中大型科技公司、軟體以及半導體公司將會領漲。

Ives表示，科技股明年將上漲的主因為企業將努力維持盈利能力，而且聯儲局 （Fed）將結束加息行動。

截至今日，標普500指數中資訊科技板塊下跌近29%，包含Facebook母公司Meta（美：META）、微軟（美：MSFT）等科技股的納指亦下跌超過30%。

Ives預計，明年處於有利地位的企業將走上一條「起伏不定但正向」的道路，但對長期投資人來說，將會是一個很好的買入機會。



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記者：何珊如