【券商點睇】ReCOV疫苗臨床試驗取積極結果 料瑞科生物虧損遂年減少

國金證券表示，考慮到瑞科生物（02179）未來產品管線與臨床試驗持續的推進，料研發投入將持續增加，並預計2022至2024年淨虧損分別為7.23億、5.16億及3.48億元，遂年收窄虧損，該行維持其「買入」評級。早前公司亦公告其重組雙組分新冠疫苗ReCOV的II期序貫加強臨床試驗取得積極結果。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

該行指，公司ReCOV序貫加強誘導的針對Omicron變異株BF.7和BA.2.75的中和抗體水平均顯著優於mRNA疫苗組的研究結果，接種14天時，ReCOV組、mRNA疫苗組針對Omicron變異株BF.7的中和抗體GMT分別為6549.1及4529.6，ReCOV組的GMT顯著高於mRNA疫苗組。此外，ReCOV組誘導的中和抗體較基線升高30.8倍，明顯高於mRNA疫苗的22.7倍。



【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過 另推薦10大中資股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

ReCOV組針對Omicron變異株BF.7的中和抗體較原型株僅下降2.5倍，顯示了優秀的交叉中和作用。先前公司ReCOV針對Omicron變異株BA.5和BA.2、原型株的真病毒中和抗體水平亦有優異作用。目前，公司正在向國內監管部門滾動提交產品上市申請。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤