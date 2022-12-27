  • 18°C
香港時間 : 20221227日 (週二) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減價逾一成求過農曆年前租出　區內客7500元租利寶大廈一房戶

股樓投資 17:08 2022/12/27

分享：

分享：

祥益地產林偉光表示，屯門利寶大廈低層A室，實用面積266平方呎，一房一廳，日前獲區內客垂青。該租客鍾情單位附設企理裝修，加上屋苑坐落於民生區，生活及交通配套齊備，而且業主為求於農曆新年前租出單位，不惜減價一成多求租，租客遂便決定預繳一年租金，以月租7500元及合共涉資9萬元承租單位，平均呎租為28.2元。

延伸閲讀【多圖】MONACO現樓示位會所陪你睇 空間充足 展示高雅品味【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

同場加映【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

利寶大廈 屯門 祥益地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

百度擬明年全國 新增200輛無人車

下一篇文章

【券商點睇】中金維持攜程「跑贏行業」 出境遊為業績修復重要驅動力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬
【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【政府工略】物流署招聘駕駛教練　頂薪點近3.6萬元　入職條件一覽
【政府工略】物流署招聘駕駛教練　頂薪點近3.6萬元　入職條件一覽
【假期理財生活】長假期過後 做呢兩件事你銀行戶口負責任
【假期理財生活】長假期過後 做呢兩件事你銀行戶口負責任
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
移民業主急沽蝕一球　天鑽靚裝戶796萬成交
移民業主急沽蝕一球　天鑽靚裝戶796萬成交
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款