減價逾一成求過農曆年前租出　區內客7500元租利寶大廈一房戶

祥益地產林偉光表示，屯門利寶大廈低層A室，實用面積266平方呎，一房一廳，日前獲區內客垂青。該租客鍾情單位附設企理裝修，加上屋苑坐落於民生區，生活及交通配套齊備，而且業主為求於農曆新年前租出單位，不惜減價一成多求租，租客遂便決定預繳一年租金，以月租7500元及合共涉資9萬元承租單位，平均呎租為28.2元。

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