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【職場熱話】同事抽到聖誕禮物 一個舉動搞到老細面黑 網民：無演技就注定艱辛

理財智慧 17:41 2022/12/27

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聖誕剛過去，不少公司與民同樂，都會搞聖誕聯歡，當中少不了大抽獎，但抽獎到手的禮物如何處置，相信每個打工仔都不一樣，不過，有網民在討論區發帖，指有同事聖誕抽獎抽到一部新平板電腦，卻因一個舉動，搞到老細黑面之餘，明年更可能不再搞大抽獎，真的累街坊。

同事抽獎搞到老細黑面經過：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

對於發帖者同事的行徑，網友反應熱烈，但意見也頗為兩極，有認為該同事就算想賣獎品，應該低調處理，不應高調在老細面前表態。

梗係靜靜雞賣，過一排同事問起就話送咗比屋企人

點都要扮到好開心，多謝前多後啦。人生如戲，無演技就註定艱辛

好正常啫，不過你同事EQ有問題

職場守則，比面老細

另一派網友則認為，獎品抽到就是自己的，如何處置其實老細也不能過問。

賣咪賣囉，有乜問題呢？咁抽到現金唔通要存入銀行

抽到係佢嘅，佢覺得唔啱用賣咗佢無問題吖

抽到就係佢嘅私人物品，佢點處理私人物品，公司管不到吧

好正常咋喎，我公司有同事試過抽到部三星手機，市價8折賣咗比另一個同事

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責任編輯：李兆明

 

 

 

 

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