【職場熱話】同事抽到聖誕禮物 一個舉動搞到老細面黑 網民：無演技就注定艱辛

聖誕剛過去，不少公司與民同樂，都會搞聖誕聯歡，當中少不了大抽獎，但抽獎到手的禮物如何處置，相信每個打工仔都不一樣，不過，有網民在討論區發帖，指有同事聖誕抽獎抽到一部新平板電腦，卻因一個舉動，搞到老細黑面之餘，明年更可能不再搞大抽獎，真的累街坊。

同事抽獎搞到老細黑面經過：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

對於發帖者同事的行徑，網友反應熱烈，但意見也頗為兩極，有認為該同事就算想賣獎品，應該低調處理，不應高調在老細面前表態。

梗係靜靜雞賣，過一排同事問起就話送咗比屋企人

點都要扮到好開心，多謝前多後啦。人生如戲，無演技就註定艱辛

好正常啫，不過你同事EQ有問題

職場守則，比面老細

另一派網友則認為，獎品抽到就是自己的，如何處置其實老細也不能過問。

賣咪賣囉，有乜問題呢？咁抽到現金唔通要存入銀行

抽到係佢嘅，佢覺得唔啱用賣咗佢無問題吖

抽到就係佢嘅私人物品，佢點處理私人物品，公司管不到吧

好正常咋喎，我公司有同事試過抽到部三星手機，市價8折賣咗比另一個同事

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：李兆明