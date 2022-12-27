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【求婚AA制】被求婚 反被追收3.8萬鑽戒錢

理財智慧 17:18 2022/12/27

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現代社會講求男女平等，有不少情侶拍拖外出時的支出都會各付各(AA制)，例如食飯、看電影，購物等。不過兩個人拍拖自然亦不會計較太多，有時男方畀食飯錢，女方畀糖水錢，這大都是大部分情侶的拍拖寫照。兩個人計得太準確傷感情，又容易引來一方的不滿。兩個人最終合得來，計劃成家立室，結婚前男方都會送上求婚戒指，以得到女方的答應。近日有位台灣女生在社交平台發文大呻，收到男友的求婚戒指後，男方竟要求她分擔戒指的一半費用。

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【聖誕好去處】新城市廣場1500萬元打造節日佈置 多間食肆和商戶平安夜開到凌晨 附商場活動詳細【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

講到應否分擔一半的費用，實在是一個難解的數學題。男方有他的理由，女方亦有她的理據。不過終歸到底，還是需要視乎雙方的金錢觀，若兩人都接受到也不是一個問題，若有一方不接受，二人在婚後亦會有更多涉及金錢的問題出現。有網民表示，若該男友如此計較，將來生仔又是否要AA制呢?例如產檢費用、住院費等。亦有人反問懷孕的不適、身材走樣，男方又是否會付費呢?兩個人的關係，若要這樣計到盡，將來也不會幸福，有人勸女方分手。金錢的問題，建議兩個人好好溝通，避免婚後出現分歧。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【有相睇】新都城兩房放盤不足兩星期　調減40萬至540萬成交【下一頁

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撰文 : 陳玉蓮

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