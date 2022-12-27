  • 18°C
香港時間 : 20221227日 (週二) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蔚來發布兩款新電動車 ES8 明年中交付

股樓投資 19:00 2022/12/27

分享：

分享：

內地電動車新勢力之一的蔚來(09866) 日前在合肥舉行產品發布會。會上蔚來發布智能電動旗艦轎車EC7，及全場景自動旗艦汽車 ─ 全新ES8。兩款車型均誕生自蔚來最新的第二代技術平台。採用75kWh 電池的ES8售價52.8萬元人民幣，明年6月開始交付。至於採用同一電池的EC7售價由48.8萬元人民幣起，明年5月起交付。

百度擬明年全國 新增200輛無人車  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

智能駕駛方面，除NOP+外，蔚來計劃於明年上半年開始逐步實現高速領航換電。用戶可通過EC7及ES8 實現換電服務。另外，蔚來明年會在中國累計建成逾1,700座充電站，以及2萬個充電桩。

【騰訊700】騰訊再推限玩令 未成年玩家元旦前後毎日限玩一小時   詳情請看【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

蔚來－SW（09866） 港股

上一篇文章

【通脹時代】中海油渤海油田投產 毎日新增逾3萬桶產能

下一篇文章

【康體設施】康文署多個體育館暫停開放 將於本周三至五起用作防疫用途
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
【假期理財生活】長假期過後 做呢兩件事你銀行戶口負責任
【假期理財生活】長假期過後 做呢兩件事你銀行戶口負責任
移民業主急沽蝕一球　天鑽靚裝戶796萬成交
移民業主急沽蝕一球　天鑽靚裝戶796萬成交
【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬
【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款