蔚來發布兩款新電動車 ES8 明年中交付

內地電動車新勢力之一的蔚來(09866) 日前在合肥舉行產品發布會。會上蔚來發布智能電動旗艦轎車EC7，及全場景自動旗艦汽車 ─ 全新ES8。兩款車型均誕生自蔚來最新的第二代技術平台。採用75kWh 電池的ES8售價52.8萬元人民幣，明年6月開始交付。至於採用同一電池的EC7售價由48.8萬元人民幣起，明年5月起交付。

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智能駕駛方面，除NOP+外，蔚來計劃於明年上半年開始逐步實現高速領航換電。用戶可通過EC7及ES8 實現換電服務。另外，蔚來明年會在中國累計建成逾1,700座充電站，以及2萬個充電桩。

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