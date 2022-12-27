百度擬明年全國 新增200輛無人車

內地媒體報道，科網巨企之一的百度(09888)宣布在武漢大規模拓展全無人自動駕駛商業化營運。至2023年，百度旗下汽車業務百度Apollo將持續擴大業務規模，計劃於全國範圍陸續增加投放200輛全無人駕駛營運車輛。

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百度早前亦曾舉行Apollo Day，透露發展大計。除計劃明年打造全球最大全無人自動駕駛運營服務區，也同時公布了自動駕駛系統感知、預測決策、規劃控制，以及資料閉環、地圖、算力等全鏈條技術方案，Apollo自動駕駛地圖等。昆侖芯科技首席執官歐陽劍當時亦透露，百度自研AI晶片昆侖芯２代已完成無人駕駛場景端到端性能適配。

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