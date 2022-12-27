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【外遊資訊】日本12月30日起收緊防疫政策 中港澳航班僅允許使用4個機場

環球政經 17:21 2022/12/27

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中國近日放寬防疫政策，並準備全面開放，這無疑會對各地造成不同影響，而準備外遊的港人則要小心計劃行程，皆因日本政府表示，鑑於中國的新冠感染人數急增，將收緊防疫限制，自12月30日起，所有來自中國內地、香港及澳門的航班，只可以使用4個機場升降，包括東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部機場。

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【溫股知新】波幅漸細 明年再計

另外，由中國內地出發或曾於7天內逗留中國內地的旅客，入境日本時需接受新冠病毒檢測，呈陽性人士將要在指定地點隔離7天，措施本星期五起生效。，但該要求不包括香港及澳門。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

日本首相岸田文雄表示，有關決定是為了防止大量新冠病毒個案湧入日本，因此決定重點在入境和機場方面入手，當局會盡力避免阻礙國際旅行順序。較早前有報道指，日本政府將要求中國旅客在入境時提交快速檢測陰性證明。

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撰文：鄭日棱

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