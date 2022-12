英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費

受俄烏戰爭等因素影響,英國能源價格急速上升,民眾生活成本大增。英國政府近日播出電視宣傳,教導民眾如何每日用30秒時間,節約能源開支。據悉,宣傳原被前首相卓慧思反對而擱置播出。

英拆禮物日消費者人流按年增50% 仍低於疫情前 【下一頁】

英國的電視的大氣電波及衛星頻道於周二(27日)當地時間早上8時30分起,播放政府拍攝的宣傳片,提醒民眾可以每日利用30秒時間,關閉熱水爐﹑熄燈﹑晚上拉好窗簾及調低洗衣機溫度等行動降低能源開支。

宣傳中聲稱,

「30秒不長,但足夠時間大家行動慳能源費。各人用好30秒,加起來就能夠慳錢。」(This is a 30-second ad – that’s not long but it’s long enough to do something that could save you money on your energy bills。Each one you do will be 30 seconds well spent, they all add up and could save you money.)