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英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費

環球社會熱點 16:30 2022/12/27

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受俄烏戰爭等因素影響，英國能源價格急速上升，民眾生活成本大增。英國政府近日播出電視宣傳，教導民眾如何每日用30秒時間，節約能源開支。據悉，宣傳原被前首相卓慧思反對而擱置播出。

英拆禮物日消費者人流按年增50% 仍低於疫情前 【下一頁】

英國的電視的大氣電波及衛星頻道於周二（27日）當地時間早上8時30分起，播放政府拍攝的宣傳片，提醒民眾可以每日利用30秒時間，關閉熱水爐﹑熄燈﹑晚上拉好窗簾及調低洗衣機溫度等行動降低能源開支。

宣傳中聲稱，

「30秒不長，但足夠時間大家行動慳能源費。各人用好30秒，加起來就能夠慳錢。」（This is a 30-second ad – that’s not long but it’s long enough to do something that could save you money on your energy bills。Each one you do will be 30 seconds well spent, they all add up and could save you money.）

    點擊圖片放大
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【Boxing Day】英民眾開支料微跌 商戶望銷售額高達近340億 【下一頁】

據悉，電視宣傳廣告屬於耗資1,800萬（約1.7億港元）的政府節約能源宣導活動的一部分，但建議被卓慧思（Liz Truss）於10月否決。

《衛報》報稱，政府節約能源宣傳最終在本月17日開始，利用電子及戶外廣告向民眾宣導節約能源。社交平台上流傳的廣告中更有商業、能源及工業策略大臣夏博思（Grant Shapps）「粉墨登場」，一邊與小精靈對抗，一邊呼籲民眾慳錢。

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責任編輯：吳漢培

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