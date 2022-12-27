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【世界排名】全球IQ最高地區排名出爐 香港排名下跌至第七 第一名竟然係呢個國家？

環球政經 18:21 2022/12/27

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芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」近日公布全球最新智商排名，曾高居排名第一被評為「全球最聰明」的台灣在最新排名被日本以平均分1.37分的差分超越，下跌至第二位，而香港則下跌一位至第七位。

【聖誕節】聖誕後 聖誕樹點處理？(附各區回收點資料)【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

Wiqtcom今年5月才公布全球智商測試結果，當時顯示平均智商最高的國家為台灣，其次是日本，緊接著是匈牙利、南韓、伊朗、香港等國家。而在最新一期榜單中，第一名則改為日本，有112.42分、其次是韓國（111分）、第3名則是台灣（110.97分），接下來第4至10名的國家為匈牙利（110.92分）、意大利（110.55）、伊朗（110.43分）、香港（110.37分）、塞爾維亞（109.61分）、芬蘭（109.15分）及越南（108.31分）。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

Wiqtcom在最後也表示，由於並非每個國家的每個公民都有參加他們的智商測試，樣本難免失真，此排名可能無法反映每個國家真實平均智商，但還是能表明哪些國家擁有「最聰明的人口平均數」。

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撰文：鄭日棱

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