【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港

日本昨日（27日）宣布將限制中港澳航班在4個日本機場升降。今日（28日）下午，香港運輸及物流局表示，已向日本要求撤回決定，經溝通後本港航班可維持由日本各機場載客返港。這意味，只要航空公司未有停飛，在日港人仍可在12月30日後，從福岡、札幌和沖繩乘航班返港。

運輸及物流局局長林世雄於Facebook表示，局方就事件一直與受影響的本地航空公司緊密溝通，並得悉它們會盡力安排受影響的乘客由日本返回香港。

至於計劃於12月30日或之後由香港出發前往日本的人士，運輸及物流局已提醒受影響的本地航空公司必須盡快和直接向受影響乘客交代事情發展。林世雄強調，政府非常關注事件，並已要求本地航空公司向受影響的乘客提供最大的支援和協助。政府會繼續密切留意事態發展，及採取適當跟進。

中國將全面開放，據日本政府周二公布，鑑於中國的新冠感染人數急增，收緊防疫限制，自12月30日起，所有來自中國內地、香港及澳門的航班，只可以使用4個機場升降，包括東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部機場。

與此同時，從中國內地赴日及7天內到訪中國的人士，入境日本時須檢測，檢測呈陽性者原則上隔離7天，但該要求不包括香港及澳門。日本當局將限制中國赴日航班增加班次。

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