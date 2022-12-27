【聖誕節】聖誕後 聖誕樹點處理？(附各區回收點資料)

聖誕節過後，留下不少節日垃圾，當中包括大型的聖誕樹、禮物紙、一大箱朋友送的禮物。後者我們早前亦教大家如何將禮物套現法，慳回節日的支出。聖誕樹方面，環保署幫到大家。該署呼籲市民及工商機構可透過2022-23天然聖誕樹回收計劃，回收擬棄置的天然聖誕樹。

長假期過後 做呢兩件事你銀行戶口負責任 【見下頁】



收集日期：2023年1月4日至8日 (共5天)

收集地點：以下的中央收集站及地區收集站

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如市民及工商機構於2023年1月4日前、1月9日至13日、16至21日期間需要回收聖誕樹，則要於辦公時間內（星期一至星期六，上午9時至下午6時）送往Y‧PARK [林‧區]回收。要注意的是，Y‧PARK [林‧區]於2023年1月14日及15日不會接收園林廢，所以要看清楚時間，免得浪費時間。另外，凡於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者均會獲發電子證書；而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物乙份，數量有限，送完即止。

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