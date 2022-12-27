【聖誕零售】新地12大商場　營業額及人流按年升20%及15%　 「通關」有助1月銷情

新地12大商場公佈，聖誕銷情營業額及人流按年升20%及15%同時，由於今年聖誕及新春相隔不足一個月，加上通關有望，預料整個一月的市民的消費情緒將繼續高漲，新春銷情將持續向好。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐表示：

市民於聖誕佳節消費慾有明顯增加，不少市民都趁聖誕佳節與家人朋友相聚，加上最後一期消費券的發放，帶動商場食肆及玩具精品店生意；加上今個月的天氣驟冷，時裝店的禦寒衣物非常搶手。商場在聖誕期間積極推出不同聖誕主題活動吸納不同客群，同時亦加推大量消費推廣谷銷情，在12月24至27日一連四日的假期，新地12大商場的整體營業額及人流分別按年上升20%及15%，整體銷情逐漸重拾疫前水平。

事實上，今年新地十二大商場投入2000萬元作聖誕推廣，推出廣受一家大小及年輕人歡迎的主題佈置，迎合不同喜好的客群，刺激聖誕銷情。其中，東港城為大家帶來芬蘭傳統的聖誕佈置「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」，並推出一系列北歐節日精品換領及手作坊，為本地家庭提供特別的節日玩樂消遺。life@KCC推出聖誕「森」動旅程，帶來首度來港的西班人氣森林系插畫師Mia Charro作品，更聯乘香港園藝治療協會，藉植物治癒「森」靈，釋放壓力改善身心健康。



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新地12大商場包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC。



編輯：梁巧恩



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