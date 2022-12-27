曉悅開放式單位343萬售　原業主帳蝕45萬離場

入市氣氛不算濃厚，業主需擴大減價空間吸引準買家承接，市區盤亦現蝕讓個案。中原地產歐陽振邦表示，長沙灣曉悅中層C室，實用面積193平方呎，採開放式間隔，單位座向東北方，擁露台，望開揚市景，最初開價360萬元，最新減至343萬元沽出，折合實用呎價17772元。

原業主於2014年12月以約388萬元買入單位，持貨8年，現轉手帳面需蝕讓45萬元離場。

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