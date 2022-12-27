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【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性

科技 15:13 2022/12/27

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鋰電池會出現鋰晶枝問題，使電池迅速失效。（南韓大邱慶北科學技術學院）

鋰電池是智能手機和電動車等重要零件，如何延長其使用壽命一直是科學家的研究重點。有南韓研究團隊提出了新的電解質方案，利用外部磁場來抑制晶枝生長，從而提高鋰電池的使用壽命及穩定性。

【創新科技】「超晶格」薄膜　突破芯片3大限制

鋰晶枝致電池失效

傳統商業用電池的陽極主要是採用石墨和銅，為了加大儲電容量及減低重量，後來便有科學家將陽極改成鋰，成為現時能量密度更高的鋰電池。不過，鋰電池會出現鋰晶枝問題，使電池迅速失效。

晶枝的形成是與電解質的傳輸現象有關，只要令電解質中的離子傳輸速度加快，其均勻性就會愈高，這就會愈容易控制枝晶形成。

【AI製圖】OpenAI發布3D模型工具Point-E　製圖時間僅一至兩分鐘

產生「微對流」   防止晶枝形成

南韓大邱慶北科學技術學院開發了一種新技術，將磁性納米粒子添加到電池裡的電解質溶液中，然後透過外部磁場來控制電解質，把原本的靜態電解質轉化為動態電解質，透過產生「微對流」（Micro-convection）防止晶枝形成。

負責領導團隊的化學工程系博士Lee Hong-kyung表示，這是一種新概念的電解質系統，能透過磁性納米粒子來改變電解質，並能立即應用於各種液體電解質中。研究結果顯示，與現有系統相比，新技術顯著提高了電池的使用壽命。

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責任編輯：陳卓賢

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