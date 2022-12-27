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【聖誕零售】聖誕假期丁財兩旺　新地十五大商場人流按年升20%

商業 14:54 2022/12/27

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聖誕節是傳統的消費旺季，經歷近3年疫情，市面消費氣氛開始回歸暢旺，零售商經過適應及調節後，也開始捉到消費者的新購物心態及模式。新鴻基地產(簡稱新地) 十五大商場包括apm、大埔超級城、世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，推出一系列傳遞歡樂的聖誕互動裝置及重量級消費優惠，成功帶動銷情，人流按年升20%。

【聖誕零售】新地12大商場　營業額及人流按年升20%及15%　

【聖誕餐飲】楊位醒：冬至和聖誕生意按年升20%　酒席最吸金  

新鴻基地產執行董事馮秀炎小姐表示: 「隨著防疫、檢疫措施及社交距離逐步放寬, 加上聖誕傳統消費旺季，全城更見節日及購物氣氛。」新鴻基地產(簡稱新地) 十五大商場中的apm，繼早前播放多場熱門足球賽事、人氣台灣天團簽唱會後，加推平安夜感謝日購物活動；另有多個旗艦商場舉辦聖誕市集、平安夜晚會等慶祝活動, 成功帶動人流及刺激消費。

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今年聖誕假期連冬至（12月22日至27日共6天），新地15大商場生意及人流較去年同期升20%。 受惠於足球熱潮及防疫措施進一步放寬, 當中以運動服飾、電子影音、餐飲表現理卜水人戈女水人戈女

餐廳可做2至3輪生意
餐飲方面，年尾婚宴、商務及社團聚會集中今年恢復。有中式餐飲表示，政府放寬消息傳出台後，訂枱率即時增，冬至訂位表現理想，早於2個星期幾近爆滿，可做2至3輪生意，平均消費6000至8000元。聖誕餐午市及晚市均爆滿， 聖誕高峰期生意升幅超過3成，部份餐廳更已陸續收到跨年訂房，預訂情況比去年多了三成。

零售方面，受國際足球盛事帶動新款高清電視銷情，而最新型號手機、平板電腦、按摩槍成為送禮熱門之選，其中iphone更一度出現缺貨情況。另外，天氣轉冷加速暖風機銷量，生意按年升3成;  運動服裝及相關產品方面，以新款球鞋、熱門球隊球衣和配件銷情佳，又因近日天氣寒冷，較多人添購羽絨及厚大褸，生意按年升2成。

責任編輯：梁巧恩

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