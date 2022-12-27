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【汽車業】中汽協：首11月汽車製造業利潤4730億 按年增長0.3%

股樓投資 16:00 2022/12/27

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據中國汽車工業協會整理國家統計局數據顯示，今年1至11月，汽車製造業利潤4763億元（人民幣，下同），同比增加0.3%，增速高於規模以上工業企業3.9個百分點，佔規模以上工業企業利潤總額的比重為6.2%。

延伸閱讀：【2023年部署】大和重申看好內地科網股明年前景   列5股為首選【見下頁

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早前中汽協統計，1至11月汽車產銷分別達到2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長6.1%和3.3%，首11個月增速比首10個月有明顯的下降，較1至10月分別收窄1.8和1.3個百分點。

不過，新能源汽車在期內產銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場佔有率達到25%。

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記者：李兆明

 

 

 

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