從高位回落約兩成　首置客622萬購溱柏兩房上車　持貨三年帳蝕63萬離場

美聯物業翟安暉表示，元朗溱柏5座低層B室，實用面積598平方呎，屬兩房套連士多房單位，間格方正實用，景觀開揚。據悉，原業主以購入原價685萬元放售，買家為首置客，買家無懼加息，捉緊新年前低位入市，雙方議價63萬元，最終以622萬元成交，折合實用呎價10,401元，較同類單位高位下調約兩成。

原業主於2019年以約685萬元購入上述單位，持貨滿3年，帳面虧蝕63萬元，期内物業貶值9%，但連使費約蝕90萬元。

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