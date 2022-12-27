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【烏克蘭戰爭】澤連斯基尋求莫迪協助 落實和平方案

環球社會熱點 15:03 2022/12/27

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俄烏戰爭已維持近1年，和談近日開始成為雙方不斷提及的議題，惟暫未有實質進展。烏克蘭總統澤連斯基日前與印度總理莫迪通話，期間尋求對方協助落實和平方案。莫迪在通話後再次呼籲，俄烏恢復對話及外交。印度現時已成俄羅斯石油的最大買家，印度一再表明購買是為保護國家利益。

烏外長望明年舉行和平峰會 俄參與需一條件 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上月在二十國集團峰會（G20）峰會上公布的和平方案，當中包括要求俄羅斯撤軍等10點。澤連斯基周一（26日）在社交平台Twitter上表示，已經和莫迪（Narendra Modi）通話，希望對方參與謝協助落實和平方案。澤連斯基亦祝願對方擔任G20集團輪值主席國工作取成功。

印度政府亦在通話後發表聲明，莫迪再次呼籲立即停止敵對行為，並恢復對話及外交。聲明亦指，莫迪亦支持任何爭取和平的努力，並承諾將繼續為受影響的平民提供人道主義援助。但聲明亦指，雙方通話期間莫迪解釋作為G20主席國的主要優先處理事項，包括對發展中國家食品及能源安全議題等。

普京稱準備好談判 烏批俄不打算和談 【下一頁】

印度現時已成俄羅斯石油的最大買家之一，據報正考慮增加購買量。印度一再強調，作為一個收入水不高的國家，增加購入俄油是為保護國家利益。惟《路透社》報道指，俄羅斯上月曾向印度發送一份或將交付的產品清單，品種多逾500項，包括飛機及火車零件等。

印度亦尚未正式譴責俄羅斯對烏克蘭的戰事，但莫迪在9月時曾向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，現時並非開戰時機，並強調要走向和平，提醒對方民主、外及以及對話的重要性。G20曾發表聯合聲明以最強烈的措辭譴責俄羅斯，莫迪亦被認為是背後關鍵人物。

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責任編輯：李俊儀

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