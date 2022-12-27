【中國開關】內地11月工業利潤續下降　分析師：經濟明年或現強勁大反彈

根據國家統計局最新統計，中國工業企業利潤在 2022 年 1 月至 11 月期間進一步下降 3.6% 至 7.7 萬億元人民幣（約 8.6 億港元），主要因為新冠疫情嚴控措施限制工業活動和供應鏈。惟分析師預計，中國經濟明年第二季起或現「大轉彎」，經濟中長期前景光明。

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國家統計局高級統計師朱宏表示，11 月新冠疫情反彈和需求低迷壓制了工業生產，令中國企業面臨越來越大的經營壓力。

分析人士指出，廣州和鄭州等大型製造業中心的防控措施，以及來自內房地產危機和出口放緩的壓力，都導致工業企業利潤受到擠壓。惟他們預計，隨著中國開關，經濟重新開放，明年第二季起或出現強勁復甦。然而，由於取消防控措施或導致感染人數急劇上升，經濟在短期內可能會進一步下滑，冬季經濟仍舉步維艱。

最近一項調查顯示，中國的商業信心已降至 2013 年 1 月以來的最低水平，反映出新冠病毒感染病例激增對經濟活動的沉重影響。

國泰君安首席經濟學家周昊表示，由於許多城市面臨新冠病毒感染激增，12 月工業利潤可能進一步下降。他補充，隨著經濟活動復常，從明年 1 月開始，經濟狀況極有可能出現強勁反彈，並呼籲政府在來年採取強而有力和有針對性的政策，幫助私營企業重振旗鼓。

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責任編輯：楊嘉軒