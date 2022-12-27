  • 18°C
香港時間 : 20221227日 (週二) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美共和黨候任眾議員認履歷造假 擬照宣誓就職

環球社會熱點 14:10 2022/12/27

分享：

分享：

美國11月舉行中期選舉，多名新人成功當選國會議員，即將在明年宣誓就任。隸屬共和黨的新任眾議員桑托斯早前被揭發，在履歷上造假。他近日公開承認履歷有不實內容，但他表明會照常宣誓就任。

【國會暴動】美眾院調查最終報告出爐 控特朗普涉圖謀顛覆民主 【下一頁】

紐約時報月初揭發，成功在紐約第3選區當選眾議員的桑托斯（George Santos）其實並未從大學畢業，亦從來為著名投資銀行高盛（Goldman Sachs）及花旗集團（Citigroup）工作。

34歲的桑托斯周一（26日）受訪時坦承，履歷上確有稍加潤飾，自己從未直接為高盛或花旗集團工作，聲稱一切是用字不當的後果。桑托斯指他工作的公司名為Link Bridge，職位為副總裁，確實與高盛及花旗有生意來往。

桑托斯亦表明，雖然履歷中寫他2010年從紐約大學巴魯克學院（Baruch College）畢業並獲發學位，但他從未從任何高等教育機構或學府畢業。同時，他亦被質疑家族歷史及性取向造假，惟他一一否認。

美國參議院通過1.7萬億美元撥款法案 包括對烏克蘭援助 【下一頁】

縱使諸多造假醜聞纏身，桑托斯仍堅持會在明年就任眾議員，強調事件不會影響他作為紐約民眾民意代表的效率。桑托斯聲稱他會信守競選承諾，為紐約打擊犯罪率﹑抗擊通脹及改善教育。

民主黨人紛紛促請桑托斯辭職，新任民主黨眾議院領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）更直斥桑托斯就是騙子，人生是捏造而成。

除非違反憲法上的年齡﹑公民身份或州居民規定，否則眾議院不能阻止任何當選者就任。即使桑托斯最終上任，仍可能面臨道德調查。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國網民大讚 澤連斯基講英文好過拜登
2022/12/22
美國網民大讚 澤連斯基講英文好過拜登
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持
2022/12/22
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持
美眾議院決定公開特朗普報稅文件 或立例加強規管
2022/12/21
美眾議院決定公開特朗普報稅文件 或立例加強規管
【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美晤拜登 將在國會演說（第二版）
2022/12/21
【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美晤拜登 將在國會演說（第二版）
【國會暴動】美眾院調查委員會建議刑事起訴 特朗普批企圖阻再參選
2022/12/20
【國會暴動】美眾院調查委員會建議刑事起訴 特朗普批企圖阻再參選

你可能感興趣

美國網民大讚 澤連斯基講英文好過拜登
15:05 2022/12/22
美國網民大讚 澤連斯基講英文好過拜登
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持
10:28 2022/12/22
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持
美眾議院決定公開特朗普報稅文件 或立例加強規管
13:58 2022/12/21
美眾議院決定公開特朗普報稅文件 或立例加強規管
政治 美國 紐約 美國眾議院 美國國會 美國共和黨 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 花旗銀行

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄外長堅持完成軍事目標 烏外長望明年初有和平峰會（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄外長堅持完成軍事目標 烏外長望明年初有和平峰會（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月27日 時間14:00）
【英國王室】查理斯首次聖誕文告 念亡母談生活成本壓力
【英國王室】查理斯首次聖誕文告 念亡母談生活成本壓力
Salt Bae落場摸世界盃惹爭議 FIFA打破沉默展開調查
Salt Bae落場摸世界盃惹爭議 FIFA打破沉默展開調查
英首相做義工問露宿者職業 「聖誕有咩計畫？」（有片）
英首相做義工問露宿者職業 「聖誕有咩計畫？」（有片）
北極冷鋒續襲全美釀多死 紐約水牛城成重災區（第二版）
北極冷鋒續襲全美釀多死 紐約水牛城成重災區（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款