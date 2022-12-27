美共和黨候任眾議員認履歷造假 擬照宣誓就職

美國11月舉行中期選舉，多名新人成功當選國會議員，即將在明年宣誓就任。隸屬共和黨的新任眾議員桑托斯早前被揭發，在履歷上造假。他近日公開承認履歷有不實內容，但他表明會照常宣誓就任。

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紐約時報月初揭發，成功在紐約第3選區當選眾議員的桑托斯（George Santos）其實並未從大學畢業，亦從來為著名投資銀行高盛（Goldman Sachs）及花旗集團（Citigroup）工作。

34歲的桑托斯周一（26日）受訪時坦承，履歷上確有稍加潤飾，自己從未直接為高盛或花旗集團工作，聲稱一切是用字不當的後果。桑托斯指他工作的公司名為Link Bridge，職位為副總裁，確實與高盛及花旗有生意來往。

桑托斯亦表明，雖然履歷中寫他2010年從紐約大學巴魯克學院（Baruch College）畢業並獲發學位，但他從未從任何高等教育機構或學府畢業。同時，他亦被質疑家族歷史及性取向造假，惟他一一否認。

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縱使諸多造假醜聞纏身，桑托斯仍堅持會在明年就任眾議員，強調事件不會影響他作為紐約民眾民意代表的效率。桑托斯聲稱他會信守競選承諾，為紐約打擊犯罪率﹑抗擊通脹及改善教育。

民主黨人紛紛促請桑托斯辭職，新任民主黨眾議院領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）更直斥桑托斯就是騙子，人生是捏造而成。

除非違反憲法上的年齡﹑公民身份或州居民規定，否則眾議院不能阻止任何當選者就任。即使桑托斯最終上任，仍可能面臨道德調查。

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責任編輯：吳漢培