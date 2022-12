【英國王室】路易快步跑向家人 只為向姐姐送花

英國王室成員在聖誕節期間亦有參加禮拜活動,年僅4歲的路易小王子再成焦點。路易在前往教堂途中收到一束鮮花,他發現自己落後於家人後,隨即一邊高呼姐姐夏洛特小公主的名字,一邊跑到家人身邊。路易其後亦將收到的花束轉送給夏洛特,並和家人一同進入教堂。

路易小王子再成焦點 首次參加皇家聖誕禮拜 【下一頁】

英國一眾王室成員在前往參加禮拜儀式前,沿路向圍觀的民眾打招呼互動。路易(Prince Louis)原本和媽媽王儲妃凱特(Princess Catherine)牽手走在後方,右手拿著一個紅色的聖誕玩具。有社交媒體流傳影片顯示,路易期間收到了一小束藍白色鮮花。

路易收到鮮花後,發現自己已經和父親威廉王子(Prince William)等人相距甚遠,路易隨即大叫夏洛特(Princess Charlotte),並跑向3人。