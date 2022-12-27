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【英國王室】路易快步跑向家人 只為向姐姐送花

環球社會熱點 13:47 2022/12/27

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英國王室成員在聖誕節期間亦有參加禮拜活動，年僅4歲的路易小王子再成焦點。路易在前往教堂途中收到一束鮮花，他發現自己落後於家人後，隨即一邊高呼姐姐夏洛特小公主的名字，一邊跑到家人身邊。路易其後亦將收到的花束轉送給夏洛特，並和家人一同進入教堂。

路易小王子再成焦點 首次參加皇家聖誕禮拜 【下一頁】

英國一眾王室成員在前往參加禮拜儀式前，沿路向圍觀的民眾打招呼互動。路易（Prince Louis）原本和媽媽王儲妃凱特（Princess Catherine）牽手走在後方，右手拿著一個紅色的聖誕玩具。有社交媒體流傳影片顯示，路易期間收到了一小束藍白色鮮花。

路易收到鮮花後，發現自己已經和父親威廉王子（Prince William）等人相距甚遠，路易隨即大叫夏洛特（Princess Charlotte），並跑向3人。

路易的舉動引來圍觀民眾舉動驚呼，路易跑到姐姐身邊時，亦有回頭看向民眾，似乎對眾人的反應感到疑惑。路易在回頭的同時，將手中的花束遞給夏洛特，而威廉則輕撫路易頭頂，哥哥喬治小王子（Prince George）亦看著路易，4人再一同走向教堂。

查理斯首次聖誕文告 念亡母談生活成本壓力 【下一頁】

而另一條流傳影片亦顯示，中校 Johnny Thompson代表路易接受一幅畫著柏靈頓熊（Paddington Bear）後，路易詢問他可否仔細看。他接過畫作後走到凱特身邊，將畫作交給她。凱特當時正和一個女孩交流，她接過畫作後亦有向女孩展示。

    點擊圖片放大
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有網名形容，路易的舉動十分可愛，而且能看出他非常喜愛夏洛特，亦指凱特則是一個細心之人，她的言傳身教正影響路易。

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責任編輯：李俊儀

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