【醫療科技】美國醫學院打造「情緒解碼器」　以電流刺激治療抑鬱症

抑鬱症的成因很多，且難以單從神經學角度完全理解。有神經科學家發現一種可以觀測到抑鬱症患者的情緒狀態的「情緒解碼器」，並通過深層腦電流刺激的方式，治療抑鬱症。

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據麻省理工大學（MIT）的網上學術雜誌《MIT Technology Review》報道指，被視為全美國最傑出的醫學院貝勒醫學院（BCM）的神經科學家，透過觀察抑鬱症患者的腦部活動，識別受抑鬱症影響最嚴重的大腦區域，並確定最佳位置，以便使用電極刺激治療。

即使使用深腦刺激術（Deep Brain Stimulation，DBS）或對治療抑鬱症有效，但由於在醫學上仍未知哪些大腦區域與抑鬱症有關，故難以準確地針對有效的大腦區域來刺激。在是次研究中，團隊分析了三名志願者的大腦記錄後發現，當三人感覺好些時，大腦中稱為「扣帶皮層（cingulate cortex）」的區域，會以一種特定方式發放電流；在他們情緒低落時，則以相反的方式放電。換句話說，團隊從三人中，看到了一些抑鬱症狀起源於的共同大腦區域。

需頭部鑽孔 測試費用高

團隊更將14個電極，植入化名為「John」的志願者的大腦中，並讓John在醫院住了9天，以便研究人員測量了其大腦活動與情緒的匹配程度。目前，John腦中的10個用於測量大腦活動的傳感器，已全數移除，僅留下4個電極用於DBS治療。

負責是次研究的BCM神經外科醫生Sameer Sheth坦言，這項治療不但要在頭部鑽孔，整套測試費用亦頗高，將需2.3萬美元（約18萬港元）。雖然目前的研究數據偏少，但迄今為止的結果「顯示出了希望」。其團隊能夠根據特定的大腦活動來識別情緒，並找到了一種激發積極情緒的方法。

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責任編輯：殷凱怡

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