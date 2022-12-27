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【Google漏洞】錯誤觸發智慧功能？　Google日曆自動填入行程

14:00 2022/12/27

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將日曆應用程式連接電子郵件，自動填入行程，是許多人日常中，用來管理、記錄重要節日和行程的小工具。然而，Google日曆近日卻擅自為用家加入一些無關痛癢的行程，反令用家不便。

【Apple漏洞】微軟揭macOS嚴重漏洞　惡意軟件可繞過Gatekeeper安裝

據外媒《9to5mac》報道，有不少國外網友近日發現，Google日曆中，會無故出現一些由Google日曆自動隨機，並透過電郵的自動化智慧功能來填入的的全天事件。因於大多事件都並非用家有意添加的活動事項，故不少用家反而需要手動刪除這些活動事項。

外媒引述用家們的推測認為，這異常狀況有可能是因為郵件中，有提到跟日期相關的內容，錯誤觸發連接至Google日曆的智慧功能，令它誤以為那些行程是重要行程，才會自動加入至Google日曆。惟這說法未被Google確認，亦未有回應事件。

在Google修正這漏洞之前，其實用家只需要在Google日曆的設定中，把「在日曆中顯示 Gmail 自動建立的活動」的選項按鈕，設定為關閉狀態，該應用程式便不會再自動新增活動事項。

【網絡安全】Facebook漏洞懸賞計畫　最高獎金提升至233萬元

【注意更新】微軟確認防毒軟件Defender存漏洞　小心文件遭永久刪除

責任編輯：殷凱怡

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