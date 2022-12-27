英拆禮物日消費者人流按年增50% 仍低於疫情前

聖誕節拆禮物日為英國傳統消費旺季日子之一，隨新冠肺炎防疫放寬，當地更多民眾趁機外出消費。有消費者追蹤數據公司指出，英國周一（26日）外出的消費者人流較去年增加50%，但人數仍未能恢復至疫情前水平。

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數據分析公司Springboard指出，拆禮物日英國的外出消費者人數相較一年前，變種病毒Omicron肆虐時增加50%。但與2019年時比較，人流仍少30.5%。

首都倫敦中心的人流比去年同期翻倍，增長率達139%。著名大型百貨公司Selfridges最早8時開始已有人排隊，購物熱點牛津街（Oxford Street）的商家亦稱全日生意繁忙。惟與2019年相比，人流仍少22%。

中部城市曼徹斯特市中心的Arndale中心於早上8時開門時，已有大批民眾在門外等候。另一城市伯明翰據報市況較為平靜，但部分連鎖商店如Zara﹑River Island及Lush等門外亦有人龍。

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Springboard洞見總監韋爾利（Diane Wehrle）認為，好天氣吸引更多英國民眾外出，加上今年拆禮物日是周一，更多商店照常開門，使人流比去年明顯增加。由於明年英國大有可能面臨更沉重生活成本壓力，韋爾利相信今次或是當地消費者的「最後狂歡」。

即使人流明顯回升，但分析公司GlobalData的分析認為，今年拆禮物日的交易金額將輕微下降4%，至約38億英鎊（約358億港元）。

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責任編輯：吳漢培