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【威脅Elon Musk】黑客出售4億Twitter用戶數據　索價156萬元

科技 13:00 2022/12/27

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黑客「Ryush」在黑客論壇「Breached」上發文，聲稱將出售4億Twitter用戶數據。（法新社）

Twitter早前證實，有數百萬名用戶的個人資料遭外洩，包括私人電話號碼和電郵地址。有黑客聲稱，將會把當中4億Twitter用戶的公共和私人數據作獨家銷售，索價達20萬美元（約156萬港元）。

【網絡安全】北韓黑客藉網絡釣魚　攻擊近千名南韓外交政策專家

一個名為「Ryush」的黑客在黑客論壇「Breached」上發文，聲稱將出售4億Twitter用戶數據，並表示是利用Twitter今年1月修復的API漏洞，收集了用戶的姓名、用戶名稱、私人電話號碼、電郵地址、關注者數量及創建日期等數據。

受害者包括特朗普長子

Ryush在帖文上解釋，這些數據是如何被黑客利用在網絡釣魚攻擊、加密貨幣詐騙和BEC攻擊。此外，他亦公開了部分Twitter用戶的數據，包括37個名人、政治家、記者、公司和政府機構的資料，例如Alexandria Ocasio-Cortez、Donald Trump JR、Mark Cuba、Kevin O'Leary和Piers Morgan等，以及1,000個Twitter用戶的資料。

【客戶資料外洩】黑客入侵LastPass數據庫　竊取大量客戶電郵、電話號碼

Ryush還向Twitter和馬斯克（Elon Musk）發出警告，表示如果不希望像Facebook般遭歐洲GDPR私隱法罰款2.76億美元（約21.5億港元），最佳選擇是盡快向他贖回這些數據。

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責任編輯：陳卓賢

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