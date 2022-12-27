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【行業點睇】職業教育政策與趨勢明確 教育股錢途廣闊

股樓投資 12:32 2022/12/27

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東方證券指出，近期多層面政策文件，確立未來職業教育的發展方向，包括「二十大」報告中提及「統籌職業教育、高等教育、繼續教育協同創新，推進職普融通、產教融合、科教融彙，優化職業教育類型定位。」，體現國家頂層設計。 另《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》、《關於深化現代職業教育體系建設改革的意見》等政策文件對職業教育發展亦作出了重要指引。

【同場加映】溫股知新：波幅漸細 明年再計

該行認為，民辦教育再獲支持，營利性分類管理有望加速落地。文件中提到「鼓勵社會力量提供多樣化教育服務，支持和規範民辦教育發展，全面規範校外教育培訓行為，穩步推進民辦教育分類管理改革」，針對性對民辦教育發展要求進行了闡述，重點提到推進民辦教育分類管理，貴州、廣西等省份也於2022年發布登記實施辦法，各家高校在營利性選擇上也多有推進。

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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頂層設計推動下，職教普教同等地位明確，無論從國家政策和產業特徵，社會力量辦學對於職業教育地位濃重，該行整體看好職業教育賽道中的學歷和非學歷教育的龍頭公司，建議關注東方教育（00667）、東軟教育（09616）、希望教育（01765）、中教控股（00839）、新高教集團（02001）、中國科培（01890）及中滙集團（00382）。

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撰文：林衛

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教育股 港股 東軟教育（09616） 中滙集團（00382） 中國科培（01890） 新高教集團（02001） 希望教育（01765） 中教控股（00839） 中國

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