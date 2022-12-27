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【政策點睇】32家房企籌已劃股權再融資 併購或重塑行業格局

股樓投資 11:51 2022/12/27

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據內地報道，截至周日（25日）已有32家內房上市企業籌劃股權再融資，其中8家H股房企配股融資，24家A股涉房企業發布非公開發行股票融資公告。業內預計，未來會有更多房企借此窗口期進行業務重組、資產換倉，加快行業風險出清。此外，隨着銷售企穩，有望為企業帶來第二次成長機遇，行業集中度將進一步提升，形成新的競爭格局。

【同場加映】溫股知新：波幅漸細 明年再計

報道又指出，目前房企都在積極尋找潛在投資人，在政策暖風頻吹之下，房企融資規模有望高於預期。對機構投資者來說，年底有衝高業績的壓力，加上內房股當下總體估值偏低，是出資參與房企配股的一個好時點。但一些出險房企再融資相對較難，少量出險房企能夠完成配股融資，離不開大股東的支持。

【延伸閱讀】大行點睇： 光大睇明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁

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分析指，股權融資放開後，預計在較短時間內會出現較多兼併重組機會，後續或將迎來包括借殼上市在內的並購重組小高潮。此次並購重組的放開給了央企國企解決同業競爭問題，以及做大做強上市平台。此外，目前部分央企國企擁有資源優勢，但在運營開發層面較頭部房企仍有差距，借助重組可以啟動配套融資，引入有能力有意願的頭部房企，這也是一個可以期待的方向。

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撰文：林衛

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