【數據點睇】首11個月全國工業企業利潤降3.6% 數據連跌5個月

國家統計局周二（27日）公布，首11個月全國規模以上工業企業實現利潤總額7.72萬億元（人民幣，下同），按年下降3.6%，較首10個月擴大0.6個百分點，經已連續第五個月下降。統計局官員解釋，中國11月受疫情反彈和需求不足等因素影響，工業生產有所放緩，企業經營壓力加大。

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在41個工業大類行業中，20個行業利潤總額按年增長，21個下降。國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，個別行業及少數重點企業對工業企業利潤下拉影響較大。其中，鋼鐵、石油加工行業利潤按年降幅較大，兩家疫苗重點企業因基數較高，利潤則大幅減少。剔除上述行業及企業，其他企業利潤按年增6.6%。

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同時，當局持續加大民生保障力度，強化重點產品生產供應，基本消費品行業利潤保持增長態勢。採礦業、電氣水行業利潤保持較高增速。首11個月採礦業利潤增51.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤增長26.1%。其中，煤炭採選業利潤增長47%；油氣開採業受石油漲價帶動，利潤增長113.1%。

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撰文：林衛