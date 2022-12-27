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美加受冬季暴風雪吹襲 釀數十人死

環球社會熱點 12:21 2022/12/27

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北美受到「世紀一遇」的冬季風暴吹襲，已錄得數十宗相關死亡個案。其中美國佔大多數有55宗，加拿大則有4宗。美國紐約州州長霍楚爾表示，許多救護車因天氣原因無法出動，請求當地雪地車車主協助救援。據報美國一度有多達180萬戶家庭斷電，數千趟航班被取消。

北極冷鋒續襲全美釀多死 紐約水牛城成重災區（第二版） 【下一頁】

美國目前已錄得最少55宗與天氣相關死亡個案，其中25宗來自紐約州伊利縣（Erie County）。紐約州水牛城（Buffalo）為重災區，州長霍楚爾（Kathy Hochul）周末時曾表示，當地許多救護及消防車輛因天氣而無法出動。水牛城警局在網上呼籲，請求當地雪地車車主協助搜救工作。

白宮其後宣布，總統拜登（Joe Biden）應霍楚爾要求，已下令聯邦部門向紐約州提供災難援助。白宮指聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency）與國土安全部（Homeland Security）將協調，為紐約州提供所有緊急援助。

加拿大的4宗個案則來自卑詩省（British Columbia），當地一輛巴士在平安夜時因道路結冰而翻側，造成4人死亡。加拿大醫療機構Interior Health表示，事故造成52人需要送院治理。截至聖誕節下午，仍有8人需要留醫，其中2人情況嚴重。

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據報美國曾一度多達180萬戶家庭斷電，現時已下降至15萬戶，但仍有逾5,500萬民眾受風暴警報影響。美國多達數千趟航班因天氣被取消或延誤。而在加拿大，最少有14萬戶家庭斷電，大部分位於安大略省（Ontario）及魁北克省（Quebec）。

加拿大氣象機構亦指，多區氣溫將在本周維持較低水平。其中西北地區的黃刀鎮（Yellowknife） 或將在一夜之間將降溫至攝氏零下28度，同時考慮到風暴因素，氣溫或降至攝氏零下43度。

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責任編輯：李俊儀

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