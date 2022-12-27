【烏克蘭戰爭】烏外長望明年舉行和平峰會 俄參與需一條件

俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續超過10個月，雙方和談一直未有太大進展。烏克蘭外長庫列巴近日受訪時表示，希望明年能夠舉行由聯合國主導的和平峰會。庫列巴指俄羅斯只有先面對戰爭罪審判，才可獲邀參加峰會。

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庫列巴（Dmytro Kuleba）周一（26日）的訪問表明，所有戰爭以外交手段﹑戰場行動及在談判桌上告終。庫列巴希望，明年2月底時﹑俄烏戰爭一年前夕能舉行和平峰會，並由聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）擔任中間人。

庫列巴指聯合國身為中立機構，會是理想地點舉行峰會，並希望所有牽涉國家參與。庫列巴稱古特雷斯已確明他是一位有誠信及效率的中間人，歡迎對方積極參與峰會。

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但庫列巴亦表明，俄羅斯想要參加峰會的先決條件要在國際法庭接受戰爭罪檢控，才可能獲邀參與。庫列巴同時淡化俄官方聲稱準備好談判的言論，指對方經常發表類似言論，但多數只是空言，因為俄軍在戰場上的行動背道而馳。

關於總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪美之旅，庫列巴對成果感到十分滿意，指此行反映兩國的相互重要性，並透露美國已著手特別計劃，讓烏克蘭在少於半年內完成通常需時一年的愛國者導彈防空系統部署。

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責任編輯：吳漢培