【中國通關】內地將有序恢復出境旅遊　港往滬航班搜索量升10倍　日韓泰成熱搜（第二版）

▲ 【中國通關】內地有序恢復中國公民出境旅遊 日本、韓國、泰國成熱搜

國家衛健委印發對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案提到，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。

攜程集團（09961）（美：TCOM）表示，在12月26日晚上內地宣布取消入境隔離後的23:30至24:00期間，旗下兩個子品牌Trip.com及Ctrip（攜程旅行）上香港往中國內地航班搜索量較上周同期（12月19日23:30至24:00）上升521%。

攜程集團：香港往內地航班搜索最多目的地為上海

香港往內地航班搜索量最多的5個內地目的地依次為上海、北京、杭州、成都、南京，較上周同期（12月19日23:30至24:00）增幅分別為1039%（上海）、718%（北京）、662%（杭州）、399%（成都）、411%（南京）。

據內地傳媒報道，消息發布後15分鐘內，根據去哪兒平台數據，國際機票瞬時搜索量增長7倍，熱門目的地為泰國、日本和韓國，同程旅行平台最新數據也顯示，中國遊客最關注的海外目的地排名前三為日本、韓國、泰國，出境游主要搜索用戶來自北京、上海、廣州三地。

（第二版加入攜程）

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【中國通關】內地1月8日不再隔離新冠病者 改稱新冠病毒感染 人民幣續升

記者：譚志偉