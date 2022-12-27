【中國疫情】內地1月8日不再隔離新冠病者　改稱新冠病毒感染　人民幣續升

▲ 【中國疫情】內地不再隔離新冠病者 改稱新冠病毒感染

國家衛健委發佈公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染，另外，明年1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者。；人民幣上升，在岸人民幣升0.4%，收報6.9627，離岸人民幣升0.3%，報6.9808。

國家衛健委最新公告顯示，經國務院批准，自2023年1月8日起，解除對新型冠狀病毒感染採取的《中華人民共和國傳染病防治法》規定的甲類傳染病預防、控制措施；新型冠狀病毒感染不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。

《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》（下稱《總體方案》）提出十二條主要應對措施，包括進一步提高老年人新冠病毒疫苗接種率、加大醫療資源建設投入、分級分類救治患者、加強農村地區疫情防控、優化中外人員往來管理等。

來華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華，無需向我駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再來華。取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。

國家衛健委表示，《總體方案》明確指出，2023年1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」。依據傳染病防治法，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區；對新冠病毒感染者實施分級分類收治並適時調整醫療保障政策；檢測策略調整為「願檢盡檢」；調整疫情信息發布頻次和內容。依據國境衛生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。實施「乙類乙管」後，防控工作目標要圍繞「保健康、防重症」，採取相應措施，最大程度保護人民群眾生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

【中國經濟】標普：明年首季疫情發展相當關鍵 惟預期社會流動性及企業活動恢復可助經濟增長加快至5%

記者：譚志偉