【美股焦點】聖誕節假期！美國金融市場周一補假休市一天

美國金融市場周一（26日）因聖誕節假期補假休市一天，包括紐約證券交易所、那斯達克營運的交易所均休市。

美國原油和外匯合約交易全天暫停，ICE旗下布蘭特原油期貨交易合約亦全天交易暫停。

另外，加拿大、澳洲、紐西蘭、歐洲等多個金融市場亦休市一天，港股市場於周一、周二同樣休市。

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記者：何珊如