【日本經濟】日央行行長黑田東彥：放寬殖利率目標區間為持續貨幣寬鬆政策的方式

日本央行行長黑田東彥周一（26日）表示：「日本銀行對債券殖利率控制計畫的最新調整，並不是退出貨幣寬鬆政策的開始，而是使其可持續和平穩運行的一種方式，實現物價穩定目標，同時增加薪金。」

黑田隨後表示，本月20日公布的調整決定，是因為債券市場的公債交易出現扭曲，這或對金融環境造成負面影響，例如公司發行債券，因它會作為利率的基準。



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黑田將在明年4月結束任期，他指，日本央行仍將透過保持寬鬆的金融環境，以維持其「最大支持」。



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記者：何珊如