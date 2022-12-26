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【Good Food,Good Mood@iM網欄】米芝蓮割烹料理 中環 Ryota Kappou Modern

名人薈萃 18:19 2022/12/26

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踏入生日月，慶祝飯局由11月食到12月，實在感謝各方好友的厚愛。正日跟「老是常出現」的同事B到Ryota Kappou Modern食生日午餐，場內裝潢簡約時尚，甚有禪意，原來此乃主廚兼澤良太及室內設計師沈沛然的合資餐廳。兼澤良太從 5、6 歲開始便在爸爸的割烹料理餐廳幫手，深受爸爸影響，曾經到百年懷石料理店「花外樓」、倫敦Roka和Zuma 、意大利La Frasca，以及米芝蓮二星「天空龍吟」累積經驗，在機緣巧合下擁有了自己的餐廳。

 

這裡的午餐由四道菜組成，先吃「龍蝦暖沙律」，有西蘭花、昆布、日式高湯、百合及半生熟的龍蝦肉；龍蝦肉爽口彈牙，肉質啱啱好，百合則有種「粉粉哋」的口感，好吃又清新。

 

侍應說「Bowl of Wonders」迷你刺身丼是餐廳的招牌菜，一場來到，便加200元試試吧！在壽司飯上放了點紫菜、北海道馬糞海膽、京都A4和牛他他、自家醃製的魷魚及魚子醬，再以紫蘇花點綴，以本傷人的食材組合，很難不好吃吧！

 

在主食之前有前菜五點，包括鰈魚及拖羅刺身、自家醃漬的八爪魚蒟蒻茄子白果、鮑魚玉子菠菜、脆炸牛油果可樂餅，以及白身魚南蠻漬；每款味道皆不錯，但沒有很大的記憶點。

 

    點擊圖片放大

主食選了「炸豬扒丼」及「龍崗雞」，前者用了西班牙黑毛豬配滑蛋，後者的烤雞用柚子醃過，皮帶焦香，肉質嫩滑得很。

 

    點擊圖片放大

甜品是法式朱古力慕絲布丁及栗子波波，生日還附送仙鶴音樂盒伴奏，吃得飽飽的，多謝同事B！

 

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作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : iMoneyGoodFoodGoodMood

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日式料理 美食 中環 米芝蓮 午餐

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