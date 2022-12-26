  • 17°C
香港時間 : 20221226日 (週一) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】碧桂園再發行10億人幣中期票據　票面利率4.3%

股市 17:47 2022/12/26

分享：

分享：

【內房危機】碧桂園再發行10億人幣中期票據　票面利率4.3%

碧桂園 （02007） 2022年度第二期中期票據完成發行，規模10億元（人民幣‧下同），期限3年，最終票面利率低至4.3%。

據公開資料顯示，碧桂園地產此前已於2022年2月25日完成中期票據註冊，本金金額為50億元。此次第二期中票於12月22日至12月23日發行，主承銷商為中國郵政儲蓄銀行、中國銀行，由中債增進公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保。

據指，此次發行是繼9月首期15億元中票後，中債增進公司再次為碧桂園提供增信服務，回應「第二支箭」政策，展現了監管層對民營企業的堅定支持。

初步統計，自11月24日以來，碧桂園已經與工商銀行 （00939） 、農業銀行 （01288） 、中國銀行 （03988） 、郵儲行 （01658） 等十家銀行簽署戰略合作協定，共獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章:

【內房融資】碧桂園擬發行10億人幣中票　中債信用增進將全額擔保

【內房危機】碧桂園執行董事楊志成及宋軍辭任　由程光煜及伍碧接任

【配股潮】碧桂園服務主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股　套現逾50億元

編輯:姚卓然

債券 港股 內地物業 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【2022五大財金大事回顧】恒指曾穿萬五點創13年低　美國猛加息、幣圈連環爆雷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟】美國CPI數據公布流程曝光　拜登、耶倫、鮑威爾及少數人可早一日知
【美國經濟】美國CPI數據公布流程曝光　拜登、耶倫、鮑威爾及少數人可早一日知
【美股收市】美消費信心超預期　道指收市升176點（不斷更新）
【美股收市】美消費信心超預期　道指收市升176點（不斷更新）
【中港通關】中國據報計劃明年1月實施「0+3」　另傳入境處已安排管制站人員重返所屬口岸當值
【中港通關】中國據報計劃明年1月實施「0+3」　另傳入境處已安排管制站人員重返所屬口岸當值
【中港通關】李家超：中央同意中港逐步有序實現全面通關　望1月中前落實方案
【中港通關】李家超：中央同意中港逐步有序實現全面通關　望1月中前落實方案
【加密貨幣】幣安：確認已流失468億元　現階段無意上市　提供全時間提取資產服務
【加密貨幣】幣安：確認已流失468億元　現階段無意上市　提供全時間提取資產服務
【TSLA】Tesla曾再瀉3%　馬斯克揚言兩年不減持　仍難挽頹勢
【TSLA】Tesla曾再瀉3%　馬斯克揚言兩年不減持　仍難挽頹勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款