▲ 【內房危機】碧桂園再發行10億人幣中期票據 票面利率4.3%

碧桂園 （02007） 2022年度第二期中期票據完成發行，規模10億元（人民幣‧下同），期限3年，最終票面利率低至4.3%。

據公開資料顯示，碧桂園地產此前已於2022年2月25日完成中期票據註冊，本金金額為50億元。此次第二期中票於12月22日至12月23日發行，主承銷商為中國郵政儲蓄銀行、中國銀行，由中債增進公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保。

據指，此次發行是繼9月首期15億元中票後，中債增進公司再次為碧桂園提供增信服務，回應「第二支箭」政策，展現了監管層對民營企業的堅定支持。

初步統計，自11月24日以來，碧桂園已經與工商銀行 （00939） 、農業銀行 （01288） 、中國銀行 （03988） 、郵儲行 （01658） 等十家銀行簽署戰略合作協定，共獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。

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編輯:姚卓然