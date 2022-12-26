【流感高峰期】公院急症室輪候逾8小時 (附各區急症室等候時間)

每年踏入冬季流感高峰期，加上天氣轉冷，不論大人或小孩都容易生病。截至今日(26日)下午4時30分，根據醫管局的網頁顯示，聖誕節到急症室的求診人士依然眾多，在18間公立醫院的急症室，共有3間醫院輪候時間為逾8小時，分別是港島區東區尤德夫人那打素醫院、九龍區基督教聯合醫院，新界天水圍醫院。

其次是北區醫院超過7小時，北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院輪候超過 6 小時、敦治醫院超過 5 小時。

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急症室會優先診治被分流為危殆、危急和緊急的病人。以上數據是統計過去數小時其他病人的最長等候時間，只供參考，並非現時預計等候時間，市民到醫管局網址查詢等候時間只作參考，病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務（基層醫療指南或香港醫生網）。

醫學會會長鄭志文表示，市民若情況非危急，建議考慮改往私家醫院或診所求診，可更快獲得治療。另外，該組織有提供「醫訊通」免費電話熱線服務，提供在假期應診的醫生的聯絡資料，但數目不多，呼籲有需要的市民盡早預約。

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