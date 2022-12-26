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【流感高峰期】公院急症室輪候逾8小時 (附各區急症室等候時間)

理財智慧 17:10 2022/12/26

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每年踏入冬季流感高峰期，加上天氣轉冷，不論大人或小孩都容易生病。截至今日(26日)下午4時30分，根據醫管局的網頁顯示，聖誕節到急症室的求診人士依然眾多，在18間公立醫院的急症室，共有3間醫院輪候時間為逾8小時，分別是港島區東區尤德夫人那打素醫院、九龍區基督教聯合醫院，新界天水圍醫院。

其次是北區醫院超過7小時，北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院輪候超過 6 小時、敦治醫院超過 5 小時。

【聖誕好去處】新城市廣場1500萬元打造節日佈置 多間食肆和商戶平安夜開到凌晨 附商場活動詳細【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

急症室會優先診治被分流為危殆、危急和緊急的病人。以上數據是統計過去數小時其他病人的最長等候時間，只供參考，並非現時預計等候時間，市民到醫管局網址查詢等候時間只作參考，病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務（基層醫療指南或香港醫生網）。

醫學會會長鄭志文表示，市民若情況非危急，建議考慮改往私家醫院或診所求診，可更快獲得治療。另外，該組織有提供「醫訊通」免費電話熱線服務，提供在假期應診的醫生的聯絡資料，但數目不多，呼籲有需要的市民盡早預約。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【有相睇】新都城兩房放盤不足兩星期　調減40萬至540萬成交【下一頁

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