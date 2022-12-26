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聖誕長假拍板入市　外區上車客590萬買杏花邨兩房

股樓投資 16:37 2022/12/26

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美聯物業李聖智表示，市場憧憬農曆年後樓市向好，故趁近日加快入市筍盤，柴灣杏花邨為18座中層1室單位，單位實用面積約為475平方呎，為兩房方廳間隔·，望全山景，並備有裝修，故獲外區上車客垂青，加上見樓價低位吸引，並趁聖誕節長假期拍板入市，以590萬元成交，折合實用呎價12,421元。

原業主於2000年2月以約129.5萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約460.5萬元，物業升值約356%。

延伸閲讀【有相睇】平安夜筍價入市 將軍澳中心兩房565萬售 重回2017年中水平【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

杏花邨 柴灣 美聯物業 私人屋苑 二手市場

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