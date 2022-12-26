▲ 【2022五大財金大事回顧】恒指曾穿萬五點創13年低 美國猛加息、幣圈連環爆雷

2022年是投資者慘淡的一年，經歷俄烏戰爭爆發，美國通脹創下超過40年新高，迫使聯儲局大手加息，港股亦因為第五波疫爆發，內地封控、內房違約危機等失守15000點，創13年低，全球股債雙殺。資金狂湧美元，日圓英鎊齊破底，每百日圓兌港元一度跌穿5.2算。至於加密幣市場連環爆災，第二大交易所的FTX宣告破產。下文將與大家重溫2022年五大財金大事回顧。

1.恒指曾創13年低 IPO遭冰封跌出首三位

港股連續兩年大瀉，恒生指數自2月初高見25,050點全年最高位後，便向下急跌。期間經歷中美緊張，美國上市的中概股存除牌風險、內地堅持新冠肺炎「清零」政策、美國加息令資金流出新興市場、內房陷爛尾樓風波遭業主斷供潮等等。恒指於10月插至最低見14597點，創13年低，高位累瀉10453點或41.7%，而全年大跌16.3%。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 股價自高位計亦見腰斬。

市況低迷，IPO市場更是冰封，德勤中國料今年全年新股集資額仍按年下跌7成，達到1020億元，創10年低位，上市宗數跌15%至82宗，排名升至第四位，跌出全球頭三位。

2.美國猛加息 日圓英鎊齊破底

息魔來襲，美國通脹持續高企，尤其是美國6月通脹率上升至9.1%，創1981年以來最高，迫使聯儲局連續大手加息來抑壓通脹，其中6月、7月、9月及11月加幅均達0.75厘，今年3月以來則連續7次加息，合共4.25厘，聯邦基金利率已升至介乎4.25厘至4.5厘，創2007年以來高。

資金大舉流入美元，美元今年一直高歌猛進，最高114.79水平，創廿年高。相反，其他貨幣大幅走弱，人民幣跌至7.37水平創新低，而圓匯鎊匯亦齊告破底，日圓跌穿151關，創逾32年新低，每百日圓兌港元亦跌穿5.2水平，並迫使日本央行出手救市，現已彈回132.8水平。至於英鎊受經濟嚴峻及政府大規模減稅方案，令英鎊兌美元曾跌歷史新低並迫近1算，兌港元近迫近8算，1977年底以來最弱，近見已重返9算以上至約9.4水平。

3.新經濟股屢遭捱沽 騰訊派完京東派美團

騰訊今年3月完成分派京東集團 （09618） 後，11月中再宣布分派美團作特別股息；不過在大手減磅手上持股的同時，亦在今年中起被南非大股東Naspers有序減持。

另外，比亞迪 （01211） 由下半年起遭巴菲特旗下的投資旗艦巴郡逐步減持，持股量降至14.95%。港產人工智能（AI）股商湯 （00020） 在6月底禁售期完結即遭大股東大力拋售，單日勁瀉47%，翌日再跌近19%。

4.內房違約潮未完 中央發「三支箭」助內房撲水

內房早因受制「三道紅線」而陷流動性緊張狀態，而內地一直堅持對新冠病毒「清零」政策而封城，令不少樓盤爛尾未能如期交樓。在年中，觸發內地多地業主集體停還貸款，形成「斷供潮」，拖累內房銷售旋渦式急跌，甚至被列為「示範民企」之一、獲國企擔保新發行票據的旭輝 （00884） 境外債務亦見告急。其後，中央連發「三支箭」助內房撲水，進一步放寬內房開發商的股本融資限制，內房股股價才見底回升。

5.加密貨幣圈連環爆雷

加密貨幣價格下跌，觸發一連串爆雷事件。比特幣今年大跌63%，跌至16780美元，為兩年低，以太幣累跌約67%。於5月，第三大穩定幣TerraUSD（UST）遭一系列大規模贖回、並打破了與美元的掛鉤後急劇下跌，引來市場恐慌，價格更是插至幾乎「歸零」。其後對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）因投資虛擬貨幣LUNA失利並大受重創，而被勒令清盤。

幣圈風波一波未平，另一波又起。11月，全球最大加密貨幣交易所之一的FTX被揭發，FTX同系對沖基金Alameda以大量FTX所發行的代幣FTT作為抵押品，交易所的流動性有隱憂，大批資金流出。及後，FTX申請破產保護後，有指被發現至少丟失10億美元的客戶資金，並轉走客戶資金轉移到Alameda。其創始人Sam Bankman-Fried（簡稱「薯條哥」或SBF）繼而被控告8項獨立控罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行，現正於美國受審。

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編輯：姚卓然