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移民業主急沽蝕一球　天鑽靚裝戶796萬成交

股樓投資 16:12 2022/12/26

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美聯物業楊浩然表示，大埔天鑽10座低層H室，實用面積750平方呎，單位間隔實用，屋苑樓齡淺，及附有靚裝修。據悉，原業主移民，搶在聖誕沽出物業，原開價約898萬元，新買家洽購議價，終以796萬元超筍價承接單位，折合實用呎價約10,613元。

原業主於2019年以895萬元購入物業，持貨逾3年，帳面虧蝕99萬元，期內物業升值約11%。

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撰文 : 蔡子俊

天鑽 美聯物業 大埔 私人屋苑 二手市場

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