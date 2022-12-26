移民業主急沽蝕一球　天鑽靚裝戶796萬成交

美聯物業楊浩然表示，大埔天鑽10座低層H室，實用面積750平方呎，單位間隔實用，屋苑樓齡淺，及附有靚裝修。據悉，原業主移民，搶在聖誕沽出物業，原開價約898萬元，新買家洽購議價，終以796萬元超筍價承接單位，折合實用呎價約10,613元。

原業主於2019年以895萬元購入物業，持貨逾3年，帳面虧蝕99萬元，期內物業升值約11%。

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