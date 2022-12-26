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【收購Twitter】馬斯克指Twitter暫脫破產危機 唯強調仍未處於安全狀況

環球政經 17:06 2022/12/26

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Twitter自從被馬斯克收購之後一直風波不斷，在經歷離職、裁員潮後，然後又與一眾twitter廣告商產生糾紛，導致廣告商撤資，早前更傳出與蘋果公司激發矛盾，被威脅將在Apple Store下架，當中馬斯克多次表示Twitter面臨破產風險。

【自動駕駛】Tesla被指廣告不實 加州立法禁止宣傳「完全自動駕駛」【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

而在經歷超過一個月的整頓以及控制成本過後，馬斯克25日終於在個人Twitter公布好消息，他表示：「Twitter目前沒有瀕臨破產的風險。」但同時他亦透露Twitter目前的經營狀況還不安全，雖然沒有瀕臨破產，但仍有很多工作要做，而目前集團正邁向正確方向。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

早前馬斯克曾通過電郵告知員工，Twitter的「負現金流」高達數十億美元，再加上許多廣告商抽掉廣告，Twitter每天會虧損400萬美元，他更一度開設公投詢問網民自己應否辭職，但見前看來馬斯克仍然打算親力親為經營Twitter。

【政府工略】物流署招聘駕駛教練　頂薪點近3.6萬元　入職條件一覽【下一頁

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撰文：鄭日棱

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