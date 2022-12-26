【收購Twitter】馬斯克指Twitter暫脫破產危機 唯強調仍未處於安全狀況

Twitter自從被馬斯克收購之後一直風波不斷，在經歷離職、裁員潮後，然後又與一眾twitter廣告商產生糾紛，導致廣告商撤資，早前更傳出與蘋果公司激發矛盾，被威脅將在Apple Store下架，當中馬斯克多次表示Twitter面臨破產風險。

【自動駕駛】Tesla被指廣告不實 加州立法禁止宣傳「完全自動駕駛」【下一頁】

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

而在經歷超過一個月的整頓以及控制成本過後，馬斯克25日終於在個人Twitter公布好消息，他表示：「Twitter目前沒有瀕臨破產的風險。」但同時他亦透露Twitter目前的經營狀況還不安全，雖然沒有瀕臨破產，但仍有很多工作要做，而目前集團正邁向正確方向。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

早前馬斯克曾通過電郵告知員工，Twitter的「負現金流」高達數十億美元，再加上許多廣告商抽掉廣告，Twitter每天會虧損400萬美元，他更一度開設公投詢問網民自己應否辭職，但見前看來馬斯克仍然打算親力親為經營Twitter。

【政府工略】物流署招聘駕駛教練 頂薪點近3.6萬元 入職條件一覽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱