【攤位展銷】漁農美食嘉年華一連三日舉行 下月3至9日將設網上選購服務

由漁護署、蔬菜統營處、魚類統營處合辦，為全港規模最大的戶外漁農墟 — 本地漁農美食嘉年華，將由25日起一連三天於上午10時至晚上8時在旺角花墟公園舉行，逾300個攤位展銷多種本地漁農產品、食品和家居用品，並有文娛表演和烹飪示範，活動免費入場。

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特色漁農產品包括由本地有機農場和信譽農場種植的優質農產品，如車厘茄、紅菜頭、白蘿蔔、士多啤梨、菇菌、羽衣甘藍、水耕金盞花和水耕紫白菜苗，以及由本地優質養魚場養殖的新鮮漁產品，如青龍蝦、黃鱲䱽、元朗烏頭、寶石魚、圓眼燕魚、南美白對蝦和大閘蟹。此外，農展區介紹現代化農場機械和種植科技。市民可在場觀看有關種植科技的示範，並嘗試操作智能溫室。

而在漁展區方面將會展示漁業養殖新科技，當中半潛式桁架深海網箱模型讓市民了解深海網箱較傳統木製魚排的優勝之處；載有本地水產養殖品種的小型循環水養殖系統，讓大眾認識相關運作流程。此外，參觀者可透過顯微鏡檢測水中的浮游植物，漁農自然護理署人員會從旁指導並介紹各種藻類。

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本屆嘉年華亦設網上銷售安排，市民下月3日至9日可於「本地魚菜直送」手機應用程式選購由約20個漁農戶供應的精選本地漁農產品。

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撰文：鄭日棱