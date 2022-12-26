【書局結業】電子書盛行 疫下難捱 漢榮書局實體店本周六正式結業

時代變遷，在港創立逾半世紀的漢榮書局實體店將於本周六正式結業。每年七、八月的暑假，莘莘學子都會拿著每間學校派發的書單，到漢榮書局「執齊書」，準備開學。如今，這個「指定動作」將會在本月31日正式完結。負責人石漢基表示，疫情致經營面對很多困難，包括供應鏈及人手等，結束除了因為書局在新時代下前景黯淡，也為了保住金漆招牌，希望在最好時間結束。

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時代造就不少新興行業，同時亦淘汰很多傳統行業，以書局為例，疫情下加速電子書的推行，大大影響實體書的需求，現時會買實體書看書的人亦大大減少、或是環境富裕，不少人都在學校訂書等各種原因，實體書店難以像以往般營運，陪伴港人52年的漢榮書局將於本周六結業，不少市民去「買書送別」。

漢榮書局七、八十年代在奶路臣街由細舖搬大舖，至2000年搬到彌敦道，歷經52年，終要告別。

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