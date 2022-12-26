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【自動駕駛】Tesla被指廣告不實 加州立法禁止宣傳「完全自動駕駛」

理財智慧 16:24 2022/12/26

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Tesla自推出以來，一直以自動駕駛以及電動技術作招徠，但由於不斷發生意外的前科，終於引起美國加州政府選擇出手管控，根據外媒報導，加州將於2023 年針對車廠過度宣傳自動駕駛能力加以約束，當中包括禁止Tesla在內的車廠使用「自動駕駛self-driving」的廣告。

【聖誕好去處】新城市廣場1500萬元打造節日佈置 多間食肆和商戶平安夜開到凌晨 附商場活動詳細【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

據了解，該項新法案將正式禁止Tesla宣傳其FSD全自動駕駛功能，因為加州政府認為目前Tesla車輛並不具備這樣的能力，這種宣傳手法將導致車主過度信任而造成車禍意外。雖然法案並未點名車廠，但目前Tesla是唯一一家以「Full Self-Driving」也就是全自動駕駛替車輛功能命名的車廠。因此外間均推測法案的主要打擊方為Tesla。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

儘管特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）多次表示Tesla將實現真正的全自動駕駛，但由2016年至今，特斯拉依然只能提供Level 2等級（總共5級，以第5級為最高）的輔助駕駛能力

【有相睇】新都城兩房放盤不足兩星期　調減40萬至540萬成交【下一頁

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撰文：鄭日棱

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加利福尼亞 美國 馬斯克 經濟 自動駕駛 Tesla

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